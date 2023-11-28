المملكة والولايات المتحدة الأمريكية..شراكة استراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار في التقنيات الحديثة

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اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأثنين في مستهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء في المملكة.

وفي أولى الاجتماعات، وترسيخًا لمكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة، ناقش السواحه مع معالي وزيرة التجارة السيدة جينا ريموندو، الشراكة بين البلدين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى فتح آفاق الفرص الاستثمارية ، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية بين البلدين.

كما اجتمع معالي السواحه مع نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة السيدة آن نويبرغر، وناقشا تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN.

كما أجرى معاليه اجتماعًا بمدير مجلس الفضاء الوطني شيراج باريك، لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، ومناقشة الموضوعات ذات الجانب المشترك في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته.

حضر اللقاء وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الجانبين.