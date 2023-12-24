المملكة وجمهورية كوريا توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد

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استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم ، معالي النائب العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

واطّلع معاليه خلال اللقاء الوفد على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، واستمع معاليه إلى تجربة جمهورية كوريا في ذات المجال.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.