“المناطق” تعزي آل عبدالله وآل الباشا في وفاة حرم الشيخ أحمد بن عامر التيهاني

المناطق_أبها

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الليلة الماضية السيدة حسناء بنت مانع بن عبدالله الباشا حرم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن عامر آل عبدالله التيهاني رحمها الله؛ وسيصلى عليهابإذن الله تعالى بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع الملك فهد بأبها؛ والدفن بمقبرة تيهان في باحة ربيعه ورفيده بمركز طبب؛ والعزاء بمنزل إبنها محمد في حي الثروات بأبها حسب الموقع أدناه:

https://maps.app.goo.gl/XaRiRZKMLB1JJbx1A?g_st=ic

أسرة تحرير صحيفة وجوال “المناطق” تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أبنائها الأستاذ عامر بن أحمد مدير الإعلام الخارجي بجدة سابقاً؛ والأستاذ محمد بن أحمد نائب قبيلة تيهان مدير عام الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة عسير سابقاً والعميد خالد بن أحمد والأستاذ طلال بن أحمد سكرتير معالي وزير التجارة؛ وإلى أخوانها عبدالله وعلي ويحيى آل الباشا وإلى بناتها وأخواتها وجميع أقاربها.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويثبتها عند السؤال..

وإنا لله وإنا إليه راجعون..