“المنتخب السعودي للعلوم” يتوج بـ 3 جوائز في الأولمبياد الدولي للناشئين 2023 في بانكوك

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رفع اليوم المنتخب السعودي للعلوم العلم الأخضر عالياً في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2023، بفوزه بـ 3 جوائز دولية من بين طلاب، يمثلون نحو 55 دولة في المنافسات المقامة في بانكوك عاصمة تايلاند خلال الفترة من 1 – 10 ديسمبر الجاري، وشاركت فيها المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.

وحصد الطالب حسين حبيب الصالح ميدالية فضية وفازت الطالبة سهى سليمان السلامة بميدالية برونزية، بينما حصد الطالب رضا عماد آل خلف على ميدالية برونزية ليرفع المنتخب السعودي للعلوم للناشئين رصيده من جوائز المسابقة إلى 30 جائزة من بينها 1 ميدالية ذهبية و 6 فضيات و23 برونزية.

ورفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظها الله-، على هذا الإنجاز الوطني الجديد، وعلى دعمهما المستمر للموهوبين السعوديين الذي أثمر تفرد وتفوق الطلاب السعوديين بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية.

كما هنأت الدكتورة الهزاع وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنية لهم المزيد من التوفيق والنجاح، مشيدة بالشراكة المثمرة بين وزارة التعليم و”موهبة”، لتمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

وأكدت أمين عام موهبة أن الجوائز التي حصدها المنتخب السعودي في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين، تمثل إنجازاً مشرفاً ومهماً تتويجاً للجهود التي بذلت في إعداد وتأهيل الطلبة قبل مشاركتهم في النسخة الحالية للأولمبياد، الذي يركز على الفيزياء والكيمياء والأحياء، وهي المجالات التي تهتم بها المملكة لإعداد جيل من علماء المستقبل الذين يسهمون بمواهبهم وأفكارهم في تحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بصناعة مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي.

وقالت الدكتورة الهزاع: إن موهبة تسعى في كل مبادراتها إلى إلهام الموهوبين وأصحاب العقول النابغة والقدرات الفائقة من الطلاب السعوديين، للوصول إلى أهدافهم الكاملة وتحفيزهم وتمكينهم من خوض غمار التنافسية العالمية، ودفعهم إلى النجاح في مسارات علمية وتكنولوجية، وتطبيقية ملهمة، وذات أولوية وطنية.

وضم المنتخب السعودي الذي شارك في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2023 ستة طلاب وطالبات، هم: حسين الصالح من إدارة تعليم الرياض، ورضا آل خلف من إدارة تعليم الشرقية، وطلال الجعلي من إدارة تعليم جدة، وعزام الندوي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة سكينة آل مبارك من إدارة تعليم الشرقية، وسهى السلامة من إدارة تعليم الرياض.

وخضع الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد لسلسلة مكثفة من التدريبات في مؤسسة “موهبة” على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء، حيث تلقى كل طالب 1400 ساعة تدريبية.

ويعد أولمبياد العلوم الدولي للناشئين (IJSO) مسابقة سنوية، تكون فردية في الجانب النظري، وعلى شكل فريق في الجانب العملي في العلوم الطبيعية، وتستهدف الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا في تاريخ إقامة المسابقة، التي تعد حديثاً تعليمياً وتربوياً فريداً، يهدف إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم والرياضيات بين طلبة المدارس، والتأثير الإيجابي في تعليم العلوم والرياضيات.