المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق

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قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، إن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة أمر غير مسبوق، كما أن الضفة الغربية تعاني أزمة وسط تزايد في الضغوط للنشاط الاستيطاني الذي تضاعف ووصل إلى رقم قياسي منذ عام 2017.

وأضاف في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الأوضاع في قطاع غزة نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: “هناك عنف من المستوطنين وزيادة في الهجمات المسلحة على الفلسطينيين وعمليات أمنية إسرائيلية وزيادة وتيرة التدهور في المالية العامة وتدهور الوضع الاقتصادي”.

وتابع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن كل ذلك يعني أن السلطة الفلسطينية تعاني في مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أنه في الثامن من ديسمبر قتلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين، من بينهم طفلة في الرابعة عشرة من عمرها.