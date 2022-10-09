المنصة الوطنية للتوظيف وبيانات السيرة الذاتية.. مختص موارد بشرية يوضح العلاقة

كشف حمود العصيمي المدرب المتخصص بالموارد بشرية، أن المنصة الوطنية للتوظيف ستساعد طالب العمل في ربط شمولية بيانات السيرة الذاتية باحترافية، وسيكون لها فوائد كبيرة جدًا لكل من يبحثون عن فرص عمل.

وقال حمود العصيمي مختص الموارد البشرية، في تصريحات متلفزة: “المنصة ستساهم في تسريع الحصول على وظائف جديدة، توجد منصات مختلفة مقارنة بهذه المنصة فعلى سبيل المثال المنصة الدولية لينك إن”.

وأكمل: “هذه مرتبطة بشكل جميل وموثق داخل المنصة بالصورة الشخصية الخاصة لطالب العمل البيانات المعدلة، والبحوث اللي قدمتها والسيرة الذاتية والهوية تكون مكتملة بنسبة 90 %، أو 100%، وأغلب طالب الوظائف يحتاجون الي السيرة الذاتية المكتلمة”.