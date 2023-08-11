“الموارد البشرية” أكثر من 400 ألف متطوع بنهاية الربع الثاني من 2023

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية عن مؤشرات العمل التطوعي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، والتي حققت بها أرقام كبيرة تعكس جهودها المبذولة في تعزيز وترسيخ ثقافة العمل التطوعي. وذكرت الوزارة أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ 410,573 متطوع بلا تكرار و 1,014,552 متطوع بالتكرار منفذين بجهودهم 173,878 فرصة تطوعية شملت جميع مناطق المملكة العربية السعودية وتنوعت بين مختلف مجالات ومستويات العمل التطوعي بإجمالي بلغ 21,135,711 ساعة تطوعية.

استفاد من تلك الجهود أكثر من 25 مليون مستفيد وارتفعت القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع إلى 37.12 ريالاً مما عاد بإجمالي عائد اقتصادي بلغ 463,985,100 ريال.

وامتدت الإنجازات المحققة إلى المنصة الوطنية للعمل التطوعي وهي الحاضنة الرسمية للعمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية وحققت في ذلك تسجيل 1,491,830 فرد متطوع، و 5,786 جهة مسجلة.

وفي سبيل تعزيز قدرات العاملين في منظومة العمل التطوعي قدمت الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية خلال الربع الثاني 9,340 استشارة و29 ورشة تدريبية استفاد منها 3,015 فرد و418 جهة.

جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للعمل التطوعي توفر فرصًا تطوعية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وبجميع مجالات العمل التطوعي، وتتيح للجميع مواطنين ومقيمين التسجيل والانضمام إلى الفرص التطوعية المتاحة.