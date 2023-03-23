الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبالتعاون مع صـــندوق المـــوارد البشرية عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة للجنسين، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.

المسمى التدريبي المتاح

1_الموارد البشرية “تمهير”

الشروط العامة

_يجب أن يكون المتدرب أو المتدربة سعودي الجنسية.

_يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب.

_يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.

_يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة البكالوريوس فأعلى.

_يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجل في التامينات خلال الستة أشهر الماضية.

مزايا برنامج تمهير

_إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة، زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها، وشهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

_حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب، و مكافأة مالية شهرياً مقدارها 3,000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن برنامج تمهير

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات الســــعوديين من الجـــامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)