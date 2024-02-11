«الموارد البشرية»: صاحب العمل ملزم بتوفير العناية الصحية للعاملين

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العناية الصحية بالعاملين التزام على صاحب العمل.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن «صاحب العمل عليه أن أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك وفق المادة 144 من نظام العمل».
يذكر أن نظام العمل ينص على أن كل صاحب عمل عليه أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة بجداول الأمراض المهنية، المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فحصًا شاملًا مرة كل عام على الأقل، مع إثبات نتيجة الفحص بسجلاته، وفي ملفات هؤلاء العمال.