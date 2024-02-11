«الموارد البشرية»: صاحب العمل ملزم بتوفير العناية الصحية للعاملين

يذكر أن نظام العمل ينص على أن كل صاحب عمل عليه أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة بجداول الأمراض المهنية، المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فحصًا شاملًا مرة كل عام على الأقل، مع إثبات نتيجة الفحص بسجلاته، وفي ملفات هؤلاء العمال.