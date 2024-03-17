«المواصفات»: سريان وثيقة الفحص شرط في مبايعة المركبات

المناطق_الرياض

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على المعنيين بمعارض السيارات على أهمية التأكيد على سريان وثيقة الفحص الفني الدوري في وقت مبكر قبل البدء في عملية تنفيذ المبايعة، وذلك بعد أن رصدت الهيئة خلال الفترة السابقة في مواقع الفحص الفني الدوري للمركبات تلاعباً في بيع «أوراق المبايعة» بمبالغ باهظة من بعض العمالة ليتم استثناؤهم من خدمة حجز المواعيد.

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، بشأن اعتماد تنظيم الفحص الفني للمركبات ونقل الإشراف إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قبل البدء في عملية تنفيذ المبايعة.

جذير بالذكر، أن عدد المحطات في مناطق المملكة 32 محطة فحص فني للمركبات تضم 700 مهندس وفني سعودي محترف.