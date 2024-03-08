“المودة” تطلق حملة #استثمر_قدراتها لدعم وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع

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ضمن جهود جمعية المودة المستمرة في دعم وتمكين المرأة، أطلقت المودة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حملة تحت شعار “استثمر قدراتها” والذي يهدف إلى تعزيز استثمار قدرات المرأة لتمكينها بشكل فعال.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي أن الجمعية تحرص على تفعيل الأيام العالمية التي تحاكي الشرائح المستهدفةللأسرة وأفرادها لتعزز من جودة الحياة من خلال التوعية بأهميتها ومدى تأثير مضمونها على كل فرد داخل الأسرة، حيث تفخر المودة بأن المرأة تمثل 52% من منسوبيها، كما نعتز بخدمة ودعم وتمكين أكثر من 215 ألف امرأة منذ التأسيس.

وأضاف “آل رضي” أنه أصبح للمرأة السعودية دورًا رئيسيًا في ساحة العمل، حيث لم يعد النشاط المهني محصورًا علىالرجال، بل أصبح للنساء دورًا فاعلاً في هذا الجانب أيضًا. حيث تسهم إسهامات المرأة في مجالات العمل والإنتاج بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد، وتقوم بتوفير دعم اقتصادي لعدد كبير من الأسر. كما ساهمت المرأة العاملة بشكل واضح في التخفيف من حالات الفقر والحاجة، حيث أسهمت جهودها في تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر

وأشار”آل رضي” أن الجمعية بالتوازي مع ذلك تستهدف تفعيل اليوم العالمي للمرأةمن خلال عدة فعاليات تشمل عمل ندوة افتراضية عن أدوار المرأة في تعزيز جودة الحياة الأسرية والتي تستهدف الحديث عن دور المرأة العاطفي، دورها في عجلة الاقتصاد وكذلك اهتمام المرأة بصحتها خلال المراحل العمرية، وكذلك مجموعة دعم نفسية لاستثمار قدرات المرأة والتي ستقام في مقر الجمعية والتي تستهدف تحديد مهارات المرأة والذي بدوره سيمكنها من استثمار قدراتها بشكل إيجابي في الحياة والعمل. إضافة إلى التعاون مع هيئة حقوق الإنسان بفرع مكة المكرمة والذي سيقدم جلسة حوارية حضورية لمنسوبي المودة عن جهود المملكة في حفظ حقوق المرأة وتمكينها.

واختتم “آل رضي”أن المودة تفتخر بدورها الفعال في تعزيز تمكين المرأة من خلال برامجها على مر أكثر من عشرين عام، حيث قدمت التدريب المهني والحرفي لأكثر من 21 ألف سيدة، بالإضافة لبرامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية لأكثر من 96 ألف مستفيدة، وكذلك تقديم خدمات الإرشاد والحماية الأسرية لأكثر من 117 ألف امرأة، كما استفادت أكثر من 5500 امرأة من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤي والزيارة، وأكثر من 1000 امرأة من برنامج تأهيل المختصين، و36 سيدة من خدمات الإرشاد البحثي.