“المودة” توقع اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة

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وقعت وجمعية المودة للتنمية الأسرية ومؤسسة عبد القادر المهيدب لخدمة المجتمع اتفاقية لدعم الحملة التوعوية “أول ألف يوم أمومة” للأمهات الجدد و تهدف إلى تطوير مهارات الأمهات الجدد التربوية في الجوانب الأسرية والتربوية والنفسية والصحية وتوعيتهم بإحتياجاتهم وإحتياجات أطفالهم خلال سنواتهم الأولى.

وتستهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر عدد من الأمهات عبر حسابات التواصل الإجتماعي من خلال تقديم العديد من المراحل التوعوية والتي سيتم نشرها بشكل يومي، كما تقدم الحملة حلقات البودكاست مع مختصين في مجال الأمومة والتواجد الميداني لتقديم الدعم والإستشارات بالشراكة مع الجهات المعنية، كما سيتم نشر دليل توعوي للأمهات الجدد يتضمن أهم محاور الحملة التوعوية.

وذكرت سارة بنت عصام المهيدب، المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع أن الاتفاقية تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وتأثير فعال في المجتمع من خلال هذه الحملة.

فيما لفت محمد آل رضي المدير العام لجمعية المودة إلى أن الجمعية تمتلك خبرة في مجال التوعية الأسرية وقامت بإطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها وتعريف المجتمع بالقضايا التي تهم الأسرة.

وأضاف أن الحملة ستستمر لأكثر من ستة أشهر، حيث تستهدف الجمعية إنتشار الحملة على مستوى المملكة عبر عدة قنوات للنشر للوصول إلى الفئات المستهدفة لرفع وعي الأمهات الجدد وتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم تجاه أسرهم من خلال تعزيز وعيهم وبناء قدراتهم.