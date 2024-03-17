المودة توقع مذكرة تفاهم مع غرفة مكة لدعم وتمكين السيدات وتحويلهن من الاحتياج للإنتاج

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وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية مذكرة تفاهم مع غرفة مكة بهدف دعم وتمكين السيدات من خلال مركز مكرّمة التابع للجمعية من أجل بناء قدراتهن وتنمية مهاراتهن وتوعيتهن بالخدمات التنموية من خلال التدريب المهني.

وأوضح مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد بن علي آل رضي أن المذكرة تأتي تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البنّاء بين القطاعات للمشاركة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي.

وأشار “آل رضي” إلى أن هذه المذكرة تساهم في تعزيز قيام جمعية المودة بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال تحويل السيدات من الاحتياج للإنتاج بتدريبهن على البرامج التدريبية وتمكينهن من خلال التوظيف أو البدء بمشاريعهن الخاصة.

واختتم “آل رضي” أن هذا التعاون يعكس التزام جمعية المودة المتواصل بتحسين جودة حياة النساء، حيث نجحت المودة خلال العشرين عامًا الماضية في مساعدة وتمكين أكثر من ٢١ ألف سيدة مضيفا أن الجمعية تسعى أيضًا إلى تمكين أكثر من ١٨٠٠ امرأة خلال عام ٢٠٢٤م من خلال مركز مكرّمة، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المسارات مثل صناعة العطور، وتصميم الأزياء والخياطة، والباريستا، وصيانة الجوال، والتصوير.