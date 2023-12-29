الموقع الإلكتروني لحملة المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لهجمات خارجية

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أفادت السكرتيرة الإعلامية للمقر الانتخابي للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين، ألكسندرا سوفوروفا، اليوم الجمعة، بتعرض الموقع الإلكتروني الخاص للمقر، للعديد من الهجمات الإلكترونية لإخراجه من الخدمة، مؤكدةً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الهجمات.

وقالت سوفوروفا للصحفيين: “تم بعد ظهر اليوم إطلاق الموقع الإلكتروني للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين “بوتين 2024. رو” ومنذ بدء العمل (حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو)، تعرض الموقع للعديد من الهجمات الإلكترونية من الخارج، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الموقع”، وفق “سبوتنيك”.

وأكدت سوفوروفا للصحفيين أنه تم القيام بالإجراءات اللازمة من قبل المختصين لحماية الموقع من هذه الهجمات وأن الموقع لا يزال يعمل بالشكل الطبيعي رغم كل شيء.

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدّم إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أوراق تسجيله كمرشح للرئاسة.

وقال بيسكوف : “نعم، لقد قدم الرئيس بوتين إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق التسجيل”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس/ آذار 2024.