المياه الوطنية تبدأ باستقبال طلبات التوصيلات المنزلية لخدمة الصرف الصحي لحيي الصفا والبوادي بتبوك

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي، البدء في استقبال طلبات التوصيلات المنزلية لخدمة الصرف الصحي في أجزاء من حيّي الصفا والبوادي بتبوك، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في التغطية بالخدمات البيئية في المدينة.

وأوضحت الشركة أنه تم تنفيذ شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بلغت 88,680 مترًا طوليًا، وذلك ضمن مشروع إنشاء خطوط رئيسية، وشبكات صرف صحي بمدينة تبوك المرحلة الثانية عشرة، البالغ تكلفته التعاقدية أكثر من 98 مليون ريال، لتخدم حيّي الصفا والبوادي بإيصال خدمة الصرف الصحي للمستفيدين.

وبينت أنه تمت الاستفادة من أجزاء المشروع المنفذة، وذلك بتوفر الخدمة لأجزاء من حيّي الصفا والبوادي، داعية المستفيدين للتقدم بطلب الخدمة عبر القنوات الرقمية للشركة, حيث تعمل على استكمال تنفيذ المتبقي من المشروع والذي يشمل الأجزاء الأخرى من الصفا والبوادي وحيّي الأخضر والشفا؛ خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤م, وذلك وفقًا لخطط الشركة لرفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتوسع في نسب التغطية بالخدمات البيئية، والعمل على رفع الضرر البيئي.