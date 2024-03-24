المياه الوطنية تطرح فرصًا استثماريةً لتنفيذ أكثر من 398 ألف توصيلة لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي

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دعت شركة المياه الوطنية الشركات الوطنية المختصة في تنفيذ البنى التحتية للمشاركة في فرصها الاستثمارية من خلال طرحها للمرحلة الثانية من (مشروع إيصال). مبينة أنها تهدف إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي من خلال تنفيذ (398) ألف توصيلة منزلية للمياه والصرف الصحي في جميع قطاعات الشركة بالمملكة مع شركات القطاع الخاص من أجل رفع المحتوى المحلي، وتحقيق رضا العملاء، وتسريع إيصال الخدمة.

وأوضحت الشركة أنها ستعمل على توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات، والمشهود لها بالكفاءة من واقع خبراتها السابقة في أعمال البنية التحتية، وخاصة أعمال تنفيذ الخطوط والشبكات والتوصيلات المنزلية لخدمات المياه والصرف الصحي، وفق المواصفات الفنية لشركة المياه، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة، كذلك مراعاة جميع الوسائل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة أثناء مراحل التنفيذ المختلفة.

وبيّنت أن الاتفاقيات تشمل تنفيذ التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي، والشبكات اللازمة لتنفيذ 398 ألف توصيلة في جميع أنحاء المملكة، مؤكدة أنه يمكن للمقاولين المحليين المؤهلين لديها في أعمال تنفيذ شبكات وتوصيلات المياه والصرف الصحي دخول المنافسة من خلال موقعها الرسمي www.nwc.com.sa وتقديم خطاب الرغبة، وتحديد النطاقات الجغرافية التي يرغب المقاول العمل فيها، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] خلال خمسة عشر يومًا.

وأكدت الشركة أتمتتها إجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، مبينةً أنه يمكن للعميل طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، مشيرة إلى أنه ستصل للعميل رسالة نصية بكل خطوات مراحل العمل حتى يتم تركيب التوصيلة.