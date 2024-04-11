المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية خلال موسم رمضان بضخ 40 مليون متر مكعب في مكة والمدينة

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أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوفير إمدادات المياه وإدارتها لموسم رمضان للعام 1445هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث وزعت أكثر من (40.2) مليون متر مكعب، منها 22 مليون متر مكعب في مكة المكرمة، ويقابلها (18.2) مليون متر مكعب في المدينة المنورة.

وأكدت الشركة أن نجاح خطتها التشغيلية لموسم رمضان ١٤٤٥ هـ التي كانت – بعد توفيق الله – نتاجًا للتخطيط والاستعداد المبكر لهذا الموسم، وذلك بهدف المحافظة على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار وضيوف الرحمن، إذ بلغت ساعات ضخ المياه في الأحياء المخدومة بشبكات المياه 21 ساعة يوميًا، وبضخ مستمر على مدار 24 ساعة إلى الحرمين الشريفين بمتابعة ومراقبة ذكية تضمن تقديم أرقى الخدمات للسكان والزوار وضيوف الرحمن.

وذكرت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ خطتها التشغيلية والفنية التي تضمنت توفير خزن إستراتيجي وتشغيلي بسعة تجاوزت (5.7) ملايين متر مكعب منها (3) ملايين م3 لمكة المكرمة و(2.7) مليون م3 للمدينة المنورة، علاوة على تجهيز القوى البشرية العاملة وفرق التشغيل والصيانة المجهزة بالمعدات والآليات الحديثة لمباشرة جميع الأعمال الميدانية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” لضمان استمرار الإمداد المائي خلال موسم رمضان.

وأوضحت الشركة أنها عملت بشكل مستمر على سحب عينات المياه وتحليلها مخبريًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لتقديم أرقى الخدمات للزوار والمعتمرين، وضمان جودة المياه المقدمة لهم، حيث تم إجراء أكثر من (46) ألف فحص مخبري للمياه ، منها (30) ألف بمكة المكرمة و(16.5) ألف فحص مخبري بالمدينة المنورة حرصًا وتأكيدًا على سلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدت الشركة أن هذا النجاح جاء بتضافر الجهود والإعداد المسبق للخطط التشغيلية والإستراتيجية، واستمرارًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار بيت الله الحرام، وتوفير كل الخدمات والسبل التي تعينهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وعباداتهم بيسر وسهولة.