“المياه الوطنية”: وزعنا أكثر ٧ ملايين متر مكعب من المياه خلال العشر الأوائل من رمضان بمكة المكرمة

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كشفت شركة المياه الوطنية أنها وزعت أكثر من (7.2) مليون متر مكعب من المياه في مكة المكرمة خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، بمعدل ضخ تجاوز (720) ألف متر مكعب يوميًا.

وبينت الشركة أن كمية الخزن المائي الاستراتيجي والتشغيلي خلال شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة، يقدر بما يزيد عن (3) ملايين متر مكعب، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار وضيوف الرحمن.

وأوضحت الشركة أنها تواصل عملياتها التشغيلية والامداد المائي للحرم المكي والمنطقة المركزية بضخ مستمر للمياه على مدار الساعة، إضافة إلى استمرار ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة المخدومة بشبكة المياه وبساعات ضخ تصل إلى 21 ساعة يوميًا، علاوة على تجهيز محطات التعبئة (الأشياب) التي تتيح للعملاء الحصول على الصهاريج من خلال قنوات الشركة الرقمية.

وبينت الشركة أن فرقها الميدانية للتشغيل والصيانة متواجدة في الميدان وجاهزة لمباشرة حالات الطوارئ والبلاغات خلال موسم شهر رمضان المبارك على مدار 24 ساعة، كما تواصل الشركة أعمالها الميدانية لضمان جودة المياه من خلال سحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية بشكل مستمر، حيث يتم إجراء أكثر من (1000) فحصًا مخبريًا يوميًا، وذلك للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة لضمان تقديم أفضل الخدمة لضيوف الرحمن، وسكان مكة المكرمة وزوارها.

وفيما يتعلق بأعمال الشركة التشغيلية بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، ذكرت أن كمية الخزن الاستراتيجي لمياه زمزم بلغت أكثر من (2.2) مليون عبوة في المستودعات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى توفيرها لدى المتعهدين المعتمدين بسعر موحد بفروعهم في جميع مدن المملكة، والتأكد من توفر الكميات المهيأة للشحن الجوي في نقاط التوزيع في المطارات التي يغادر منها المعتمرين والزوار بعد أداء مناسك العمرة، مؤكدة استمرارية خطتها التشغيلية بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه المباركة خلال موسم رمضان.

ودعت الشركة عملاءها الكرام التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو أي استفسارات من خلال قنواتها الرقمية سواء تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110).