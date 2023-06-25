الناخبون اليونانيون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية

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أدلى الناخبون اليونانيون بأصواتهم اليوم في صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، لاختيار أعضاء البرلمان الجديد المؤلف من 300 مقعد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتغلق الساعة 7 مساءً، ويحق لنحو 9.8 ملايين يوناني الانتخاب.

وكان حزب “الديمقراطية الجديدة” بزعامة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس قد فاز في الجولة الأولى التي أجريت في 21 مايو الماضي بفارق 20 نقطة عن حزب “سيريزا اليساري” برئاسة أليكسيس تسيبراس، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف، مما استلزم إجراء جولة ثانية.