النادي السعودي في ليفربول يحتفل بيوم التأسيس

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احتفل النادي السعودي في ليفربول الليلة الماضية بيوم التأسيس، بإقامة فعالية مميزة نُظمت تحت رعاية الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن.

وشهد الاحتفال حضوراً لافتاً تجاوز 500 من الطلاب المبتعثين والمرافقين، في تجمع يهدف إلى الاحتفاء بتاريخ المملكة وجذورها العريقة التي تمتد منذ ثلاثة قرون.

وضم الحدث معرضاً تعريفيًا معد بإتقان ليستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية، مبرزاً أهم المراحل التاريخية والمعارك البطولية التي أسهمت في تأسيس الدولة السعودية الأولى منذ عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود وصولاً إلى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. كما أضيف إلى المعرض ركن خاص بالتراث السعودي، يحتوي على مقتنيات تراثية قيمة وشرح مفصل عن العادات والتقاليد والأزياء التي تميز المناطق المختلفة بالمملكة، مما قدم للحضور فرصة نادرة للتعرف على ثراء الثقافة السعودية وتنوعها.

وشمل الاحتفال مسابقة عرض أزياء للأطفال، شارك فيها أكثر من 35 طفلاً وطفلة من أبناء المبتعثين، حيث تم تكريم الفائزين في جو يعمه الفرح والمرح، ما أضاف إلى الاحتفال طابعاً عائلياً مميزاً.

وأكد رئيس النادي السعودي في ليفربول معاذ العبيداء، في كلمته أهمية هذه الاحتفالات في تعزيز روح الانتماء والوطنية بين الطلاب المبتعثين، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تعد فرصة عظيمة لتعريف الجيل الجديد بتاريخهم وثقافتهم الغنية.