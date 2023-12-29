الناطق باسم حركة فتح: قادة إسرائيل أفصحوا عن مخططهم لإطالة عمر الحرب

أكد الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور “حسين حمايل”، أن قادة إسرائيل أفصحوا عن مخططاتهم بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إطالة الحرب في قطاع غزة، يهدد سكان القطاع بكوارث صحية وبيئية كبيرة، تمس بقائهم على قيد الحياة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” يعلم أنه في اليوم التالي من الحرب سيذهب إلى المحاكمة، لذلك يريد أن يمد وقت الحرب في غزة بأكبر مدة زمنية ممكنة.