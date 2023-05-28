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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز أردوغان بالرئاسة التركية بعد فرز 96% من الأصوات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الشباب المؤيدين لحزب العدالة والتنمية يحتفلون مسبقا بفور الرئيس رجب طيب أردوغان قبل صدور النتائج الرسمية.

وبدأت في تركيا مساء الأحد عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وتظهر النتائج حتى اللحظة تقدم أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو.