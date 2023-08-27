النجم «العالمي» نيمار يشارك في الجزء الأول من تدريبات الهلال

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شارك النجم البرازيلي العالمي نيمار جونيور في جزء من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم السبت قبل اكمال برنامجه التأهيلي حيث اقترب من الجاهزية الكاملة للمشاركة مع الفريق منافسات الموسم الرياضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واصل تدريباته استعداداً لمواجهة الاتفاق ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وبدأ الجهاز الفني بنادي الهلال المران بتدريبات بدنية ولياقية متنوعة، وطبق المدير الفني عددا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وأجرى كوليبالي مراناً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، واختتم جيسوس المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

من جهة أخرى أعلن الهلال انضمام الثناني مصعب الجوير وعبد الله رديف لتدريبات المنتخب السعودي الأولمبي.