النصر يتخطى أحد بخماسية ويحجز مقعدًا في دور الـ16 لكأس الملك ويرافقه ضمك بعد تجاوز القيصومة

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حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “موسم 2023-2024″، بعد فوزه العريض على أحد، بنتيجة (5 – 1)، في مباراة لعبت في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب الدور الـ 32 من المسابقة.

وتقدم للنصر محترفه السنغالي ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة 16، إلا أن أحد رد عبر مهاجمه كونرادو بهدف التعادل لصالح في الدقيقة 45+4، وانتهى شوط المباراة الأول بهذه النتيجة.

الشوط الثاني شهد عودة النصر إلى التقدم عن طريق لاعب وسطه الإيفواري سيكو فوفانا بهدف ثانٍ في الدقيقة 62، وتابع البرازيلي أندرسون تاليسكا بالهدف الثالث للنصر في الدقيقة 73، قبل أن يوقع أيمن يحيى على الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81، ليكمل سامي النجعي خماسية النصر في الدقيقة 86.

كما تأهل فريق ضمك للدور ذاته بعد فوزه على فريق القيصومة في أبها بهدفين مقابل هدف، سجلها كل من نيكولاي ستانسيو عند الدقيقة 31 و أسان سيساي في الدقيقة 73 ، فيما سجل سلطان فقيهي هدف القيصومة الوحيد بالخطاء في مرمى فريقه .