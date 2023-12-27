النصر يتغلب على الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين

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تغلب فريق النصر على مضيفه الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 للدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن “، وذلك في المواجهة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

وافتتح فريق الاتحاد النتيجة مبكراً عند الدقيقة “12” عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في حين استطاع النصر العودة سريعاً بتسجيله لهدف التعادل عند الدقيقة “19” عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، وتمكّن النصر من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أندرسون تاليسكا عند الدقيقة “38” لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة “51”، وفي الدقيقة “68” استطاع النصر التقدم مره أخرى عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء تسبب بها فابينهو، ليطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة بإضافة الهدف الرابع والخامس عند الدقيقتين “75” ، “82”.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 28 بالمركز السادس.