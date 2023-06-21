النصر يحسم صفقة حكيم زياش

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كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر، توصل لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى “العالمي” هذا الصيف.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش.

وكتب رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي، وتمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدًا حتى 2026”.

وواصل: “تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها”.

وقال: “هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

ويضم النصر بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قد يكون عامل جذب لعدد من النجوم في أوروبا من أجل القدوم إلى الدوري السعودي.

يشار إلى أن زياش كان ضمن الأعمدة الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.

صفقة زياش للنصر

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن النجم المغربي الدولي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي يفكر بقبول عرض نادي النصر السعودي.

وكشفت صحيفة “الشبابية” أن نادي النصر أرسل وفدا من المركز الإعلامي إلى لندن، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي الرياض بن جاكوبس، عن التفاصيل المالية بشأن راتب حكيم زياش مع نادي النصر.

وأوضح بن جاكوبس، أن النصر قدم راتبا سنويا يقدر بـ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت والمخصصات الأخرى التي سيشملها العقد.

ويأتي تعاقد النصر مع زياش، ليثير الغموض بشأن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، خاصة أن الثنائي يجيد اللعب في نفس المركز “الجناح الأيسر”.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل تاليسكا عن النصر في الميركاتو الصيفي، بالرغم من ارتباطه بعقد مع العالمي حتى يونيو 2026.

رغبة حكيم زياش في الانتقال للدوري السعودي

وبحسب التقارير الفرنسية، فإن النصر يريد التعاقد مع حكيم زياش، ومستعد لتقديم عقد كبير لضم اللاعب هذا الصيف.

وأكد أن زياش أيضًا مهتم بفكرة مغادرة أوروبا صوب الدوري السعودي، خاصة أن النصر مستعد لرفع راتبه.

وأشار الموقع إلى أن حكيم زياش يدرس عرض النصر بجدية.

والنصر ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع زياش، حيث ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان يريد ضم النجم المغربي.

ولعب حكيم زياش، البالغ من العمر 30 عامًا، لمدة 904 دقائق فقط بقميص تشيلسي، الموسم المنتهي، بمختلف البطولات، علمًا بأن عقد اللاعب المغربي ينتهي في 2025.

وسبق أن لعب زياش لفرق هيرينفين وتفينتي أنشخيدة وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن ينضم لنادي تشيلسي في 2020.