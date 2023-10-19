النصر يضم نجل كريستيانو رونالدو ويمنحه الرقم «7»

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وقعت ادارة النصر رسمياً، الخميس، مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم، من أجل انضمامه إلى الفئات السنية بالنادي بصفة رسمية.

وأدرج النادي العاصمي الموهبة جونيور في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاماً، وذلك بعد السماح للمقيمين المشاركة في المسابقة، حيث سيرتدي القميص رقم «7» أسوة بوالده قائد النصر وفق “الرياضية”.



وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم النصر، الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.