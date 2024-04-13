النصر يفتح “ملف” الفيحاء

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بدأ فريق الكرة الأول بنادي النصر في استعداداته لمواجهة نظيره الفيحاء، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، بملعب الأول بارك بالرياض.

ويستضيف النصر فريق الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024، وفق سبورت 24.

وكان النصر قد حصل على راحة لمدة 72 ساعة، بقرار من لويس كاسترو عقب العودة من الإمارات بعد المشاركة في كأس الدرعية للسوبر السعودي ووداع المسابقة من نصف النهائي على يد الهلال.

وشهدت تدريبات النصر على مشاركة أبرز عناصر الفريق، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو، كذلك عبدالإله العمري بعد التعافي من إصابته.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة قبل مواجهة الفيحاء في الجولة 28.