“النفط” ثابت عند “80 دولاراً”

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حافظت أسعار النفط على استقرارها عند التسوية متأثرةً بمخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على النفط.

ووصل خام برنت عند التسوية إلى 84.42 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند أكثر من 85 دولاراً.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً أو 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 80.10 دولار للبرميل.

وخفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف في أحدث محاولة لدعم الأسواق المتعثرة، بينما تركز الأسواق أيضاً على العاصفة المدارية “إداليا” والمخاطر التي تشكلها على إنتاج النفط والغاز.