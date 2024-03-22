النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا

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تراجعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا أيضا إلى ضغوط على الأسعار. ‭‭‭ ‬

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.6 % إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.6 % إلى 80.55 دولار للبرميل.

وتتجه عقود الخامين لإنهاء الأسبوع على استقرار أو بانخفاض طفيف بعد ارتفاعها أكثر من 3 % الأسبوع الماضي.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر إلى الطلب، إلى أقل من 9 ملايين برميل للمرة الأولى في 3 أسابيع، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.