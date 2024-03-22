النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا

المناطق_متابعات
تراجعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا أيضا إلى ضغوط على الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.6 % إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.6 % إلى 80.55 دولار للبرميل.
وتتجه عقود الخامين لإنهاء الأسبوع على استقرار أو بانخفاض طفيف بعد ارتفاعها أكثر من 3 % الأسبوع الماضي.
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر إلى الطلب، إلى أقل من 9 ملايين برميل للمرة الأولى في 3 أسابيع، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.