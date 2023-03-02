النفط يحتفظ بمكاسبه مع انتعاش اقتصادي قوي في الصين

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، لتواصل تحقيق المكاسب منذ الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما عوض تأثير المخاوف حيال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.1 % ، إلى 84.43 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 % أيضا، إلى 77.76 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخامين نحو 1 % في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، في دليل جديد على الانتعاش الاقتصادي بعد إلغاء قيود كوفيد-19 الصارمة بحسب رويترز.

ولكن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي حد من مكاسب السوق.