النفط يرتفع أكثر من دولار نتيجة تعطل محتمل للشحن

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الطلب الأوروبي على الديزل في سوق تعاني من نقص إنتاج مصافي التكرير الأمريكية جراء عمليات صيانة مقررة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 82.53 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أي 1.43 بالمئة إلى 77.58 دولار.

وأدى تراجع نشاط التكرير في الولايات المتحدة واضطرابات الشحن العالمية إلى تقلص إمدادات الديزل في الأسابيع القليلة الماضية، مما قلص صادرات الديزل الأمريكية المرتفعة تاريخيا إلى أوروبا هذا الشهر.