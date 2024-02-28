النفط يرتفع بدعم توقعات خفض الإنتاج رغم زيادة مخزون أمريكا

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ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الأربعاء، بعد أن تغلب تأثير احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج على توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، إلى 83.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

من المنتظر أن يصدر غدا الخميس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم وعامل رئيسي في قرارات سعر الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.

كما أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.