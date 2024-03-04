النفط يرتفع بعد تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وبحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 % إلى 83.83 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 % إلى 80.17 دولار للبرميل.



وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والهجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر.