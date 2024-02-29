النفط يهبط وسط تنامي المخاوف في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 83.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:24 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 % إلى 78.24 دولار للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.