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النفيعي: في كل ذكرى لليوم الوطني نجدنا نتأمل بفخر واعتزاز ما تحققه بلادنا الغالية من قفزات في طريق الازدهار

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 سبتمبر 2022 - 8:07 مساءً

المناطق_الرياض

قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيرا”: “في كل ذكرى لليوم الوطني السعودي نجدنا نتأمل بفخر واعتزاز ما تحققه بلادنا الغالية من قفزات في طريق الازدهار، حتى أضحت المملكة العربية السعودية بتوفيق الله تعالى وحكمة قيادتها وإرادة شعبها أنموذجاً يحتذى به في جميع المجالات التي ترسمها رؤية مملكتنا ٢٠٣٠”.

 

ونحن في شركة ’سيرا‘  نتشرف بأن نكون جزءا من النجاحات التي حققها ويحققها قطاع السياحة في بلادنا، هذا القطاع الذي يلقى دعما وعناية من مولاي خادم الحرمين الشرفين سلمان بن عبد العزيز، وسيدي ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 سبتمبر 2022 - 8:07 مساءً
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Waleed

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