“النقد الدولي” يُجدد ثقته بكريستالينا غورغييفا لخمس سنوات

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منح صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ولاية ثانية من خمس سنوات.

وقد أعلن مجلس إدارة الصندوق، اليوم الجمعة، أن مديرته العامة كريستالينا غورغييفا أعيد تعيينها “بالتوافق” في المنصب لولاية جديدة من خمس سنوات وفقا لـ “الرياض” .

ويعني القرار أن غورغييفا التي كانت مرشحة من دون منافس لقيادة الهيئة، والتي تنتهي ولايتها الحالية في 30 سبتمبر/أيلول، ستبدأ ولاية جديدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان للصندوق.

وغورغييفا (70 عاما) كانت المرشحة الوحيدة لقيادة المؤسسة المالية الدولية بمجرد انتهاء فترة ولايتها الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

وبموجب اتفاق مثير للجدل يعود تاريخه إلى عقود من الزمن بين أوروبا والولايات المتحدة، كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يرأسه مواطن أوروبي، والبنك الدولي يرأسه مواطن أمريكي.

وقد أعيد التأكيد على هذا الترتيب غير المكتوب في العام الماضي عندما رشحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاي بانغا، وهو مواطن أمريكي هندي المولد، لإدارة البنك الدولي، الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع من صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وتدير غورغييفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وقالت لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إنها “متاحة للخدمة، إذا أراد الناس مني أن أخدم”.

وخلال فترة ولاية غورغييفا، ساعد صندوق النقد الدولي البلدان التي تواجه صعوبات مالية خلال جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة في أوروبا.