“النقل”: التحقق من “بطاقات التشغيل” يزيد الجودة والكفاءة

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أكدت الهيئة العامة للنقل أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام الجهات بالتحقق من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات والمركبات، سينعكس على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، ويزيد الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم كذلك في زيادة حوكمة القطاع اللوجستي، وتعزيز تضافر الجهود لمكافحة التستر في القطاع.

وشددت على أن بطاقة التشغيل ومركبات النقل هي وثيقة صادرة عنها بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط بيع البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق.

وأضافت أن بطاقة التشغيل تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمركبة المستخدمة، ويمكن إصدار بطاقات التشغيل من خلال بوابة نقل الإلكترونية ( naql.sa ).

يذكر أن مجلس الوزراء قد ألزم في جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء)، الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع الناقلين من توفر البطاقات الصادرة من هيئة النقل للشاحنات والمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلو غرام.