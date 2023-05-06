النقل والبلدية تنهي أعمال الصيانة على “عقبة الصماء” برجال ألمع

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تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة رجال ألمع في حدوث انهيارات صخرية في طريق عقبة الصماء ،الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع ، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية بالعقبة.

وقد أنهت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير وبلدية محافظة رجال ألمع أعمالها في إزالة الصخور، وأعمال النظافة والصيانة لعدد من المواقع المتضررة بعقبة الصماء ، حيث كثفت فرق الصيانة جهودها وسخرت كافة معداتها وكوادرها البشرية لإزالة هذه الانهيارات وإعادة الحركة المرورية بالعقبة إلى طبيعتها.