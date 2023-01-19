“النمر”: عضلة القلب تعود إلى وضعها حال تضخمها جراء ارتفاع ضغط الدم

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أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مدى إمكانية عودة حالة القلب إلى وضعها الطبيعي عقب تضخمها جراء ارتفاع ضغط الدم.
وقال “النمر” في رده على استسفار أحد المتابعين على “تويتر”، إنه في الغالب يعود القلب إلى وضعه الطبيعي تدريجياً عقب أخذ علاج الضغط.
تجدر الإشارة، أن النمر أكد في تغريدة سابقة أن عضلة القلب يمكن ان تتسحن عقب إجراء عملية القلب المفتوح بنسبة تتراوح من ٤٠ إلى ٥٠% من الحالات.
ولفت إلى أن ممارسة الرياضيات الهوائية والسباحة يمكن أن تحسّن من أداء عمل عضلة القلب.