“النمر”: عضلة القلب تعود إلى وضعها حال تضخمها جراء ارتفاع ضغط الدم

تجدر الإشارة، أن النمر أكد في تغريدة سابقة أن عضلة القلب يمكن ان تتسحن عقب إجراء عملية القلب المفتوح بنسبة تتراوح من ٤٠ إلى ٥٠% من الحالات.

ولفت إلى أن ممارسة الرياضيات الهوائية والسباحة يمكن أن تحسّن من أداء عمل عضلة القلب.