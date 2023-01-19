“النواب اللبناني” يخفق للمرة الـ 11 في انتخاب رئيس جديد للبلاد

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أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس ، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة الـ 11 ، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت اليوم الجلسة النيابية الـ 11 لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

وتم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم128 نائباً، وبلغ عدد المقترعين 110 .

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 34 صوتاً مقابل 37 ورقة بيضاء، و سبعة أصوات لعصام خليفة و15 ورقة ملغاة ، ولم تنعقد الدورة الثانية بسبب فقدان النصاب.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وجرى عقد 10 جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في15 ديسمبر الماضي ، وباءت كلها بالفشل.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.