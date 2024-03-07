النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب

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أعلن قادة جيوش كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو المنضوية في إطار تحالف دول الساحل أمس الأربعاء بنيامي، عن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية.

وأوضح رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في نيامي “: إن القوة المشتركة لبلدان تحالف دول الساحل ستكون عملية في أقرب الآجال كي تواجه التحديات الأمنية في منطقتنا”.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب اجتماعات كبار مسؤولي ووزراء تحالف دول الساحل منتصف فبراير الماضي في واغادوغو، أفرزت العديد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والتنمية المندمجة في فضاء التحالف.

الجدير بالذكر أن تحالف دول الساحل الذي تم إنشاؤه في عام 2023 م يعد بمثابة ميثاق للدفاع المشترك بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.