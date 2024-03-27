الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية للرد على السائل يستقبل أكثر من 133 ألف مكالمة حتى 15 رمضان

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استقبلت الهاتف المجاني للأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية , أكثر (133.500) مكالمة عبر الهاتف المجاني منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم الخامسة عشر, للرد على استفسارات وأسئلة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الحالي.

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) ,عدد من دعاة الوزارة , تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك العمرة وفق الكتاب والسنة , مع توفر مترجمين بلغات عالمية، حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة.

ويبلغ عدد المكالمات التي وردت إلى اليوم الخامسة عشر من رمضان أكثر من (133.500) مكالمة, من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء مناسك العمرة وتم الإجابة على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك العمرة وأحكام شهر رمضان والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات, وحيث قدم الدعاة والمترجمون أكثر من (2100) ساعة عمل منذ بدء الشهر الفضيل وحتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.