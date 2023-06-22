الهلال.. أليجري ولوبيتيجي

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اعتذر المدربان البرتغاليان سيرجيو كونسيساو، وماركو سيلفا، عن عدم قبول مهمة تدريب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد أن تم تقديم عروض لهما، من أجل الإشراف الفني على الأزرق العاصمي، حسبما أوضحته لـ “الرياضية” مصادر خاصة.

وكانت تقارير برتغالية ذكرت أن كونسيساو يملك عرضًا من الهلال براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

ويرتبط كونسيساو بعقد مع بورتو البرتغالي حتى يونيو 2024، فيما يستمر سيلفا مع فولهام الإنجليزي للتاريخ نفسه.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن خيارات المفاوض الهلالي انحصرت بين الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس، والإسباني جولين لوبيتيجي.



ولم يستقر الهلال على مدربه الجديد، على الرغم من عودة الفريق الأول إلى التدريبات، الأحد المقبل، بحسب البرنامج المعلن من النادي.