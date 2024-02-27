الهلال الأحمر الفلسطيني توقف عمليات الإنقاذ في غزة

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علقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاثنين، جميع إجراءات تنسيق المهمات الطبية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة، لفشلها في كفالة سلامة وأمن طواقم الجمعية والمرضى والمصابين الحاضرين في مستشفيات ومراكز ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

يأتي ذلك بسبب عدم التزام واحترام قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وآليات التنسيق المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة.

تقييم الوضع

وأكدت الجمعية أنها ستعمل على تقييم الوضع خلال اليومين القادمين للوصول إلى خلاصة تمكنها من حماية الطواقم ومركبات الإسعاف، والتأكد من عدم تعرضها لخطر الموت أو الإصابة، من خلال الاتفاق على تدخل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لضمان هذه الحماية.

ولفتت إلى أن 14 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني استشهدوا بسبب الاستهداف المستمر للطواقم الطبية.