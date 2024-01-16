الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يتلقى 7750 بلاغاً خلال عام 2023

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تلقى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية في غرفة العمليات 7750 بلاغاً لحالات إسعافية متنوعة تم مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية ونقلها إلى المنشآت الطبية بالمنطقة, وذلك خلال عام 2023.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي أن الفرع كثف البرامج التدريبية, حيث نظم 94 دورة ومحاضرة تدريبية وتوعوية تثقيفية، وتعلم الإسعافات الأولية لمواجهة الحالات الطارئة، واستفاد من البرامج 12335 متدربًا ومتدربة في المنطقة.

وأشار إلى أن الفرع نفذ خلال العام الماضي 407 فرص تطوعية متنوعة، شارك فيها 781 متطوعًا ومتطوعة بساعات تطوعية بلغت 34292 ساعة تطوعية استفاد منها المجتمع.