“الهلال الأحمر” بالقصيم .. جهود إنسانية وخدمات متواصلة طوال أيام الشهر الكريم

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تؤدي فرق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي الميدانية في منطقة القصيم خلال شهر رمضان المبارك، أدواراً إنسانية واجتماعية لخدمة المواطن والمقيم، من خلال أعمالها المتعددة التي تقوم بها على مدار الساعة.

وتقدم الفرق الميدانية، خدماتها من خلال 33 مركزاً إسعافياً خلال شهر رمضان المبارك على مدار الـ24ساعة، بما في ذلك ساعات الإفطار، حيث يؤدي المسعفون مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة من خلال مباشرة الحالات التي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافية.

ورافقت عدسة (واس) فرق الهيئة خلال مباشرتها لأعمالها الميدانية، ورصدت ما تقوم به فرق الهلال الأحمر بالمنطقة من استجابة للبلاغات والتوجه لها، وتأدية مهام عملها ومباشرة البلاغات ميدانياً خلال ساعات الإفطار، وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وشاركت (واس) فرق الهلال الأحمر رحلتهم الإسعافية المرتكزة على 5 من المرحلين الطبيين يعملون على مدار الساعة، وتبدأ باستقبال البلاغ وتمريره على أربعة خطوط جاهزة لاستقبال المكالمات والبلاغات من تطبيق (أسعفني)، حيث تم استقبال 4313 مكالمة منذ بداية شهر رمضان وتسجيل 920 بلاغاً لأكثر من 850 مصاباً، ليتم بعد ذلك انطلاق الفرق مباشرتها للحالة، ونقلها إلى المستشفى لتصل بذلك الرحلة إلى مرحلتها الأخيرة.

وأكد مدير مركز القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم سبهان السبهان أن الخطة التي يقوم على تنفيذها قرابة 400 موظف من الميدانيين المسعفين والصحيين في مختلف المراكز التابعة للفرع , تشمل تشغيل 75 سيارة إسعاف جاهزة لتقديم الخدمة وسيارات من الدفع الرباعي مجهزة لاستقبال البلاغات في المناطق النائية والقيام بالأعمال الميدانية واستجابة بلاغات، وأكثر من 35 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز ومدعمة بأحدث الآليات، تتضمن 65 مسعفاً للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة، مؤكداً الجاهزية التامة لتقديم خدمة الإسعاف الجوي من خلال طائرة (هليكوبتر) مجهزة بالكامل لتغطي محيط منطقة القصيم، وأن الساعات التشغيلية التي عملها الفرع لاستعداد لشهر رمضان المبارك بلغت 768 ساعة تشغيلية.

كما شملت الاستعدادات التي قام بها الفرع تسجيل 4580 متطوعاً ومتطوعة في منصة التطوع بالقصيم لتقديم أعمالهم التطوعية ومساندة ما يقوم به منسوبو فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من خدمات إسعافية وإنسانية.

وتهدف خطة الهيئة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحالات الطارئة الحرجة في المناطق النائية، التي تحتاج إلى تدخل طبي طارئ أو نقل سريع لأقرب مرفق صحي، وتكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع التي تكون فيها كثافة عالية من المصلين في صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.