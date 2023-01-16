الهلال الأحمر بتبوك يقدم 6 إرشادات لمواجهة التقلبات الجوية

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دعا مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف العنزي، جميع المواطنين والمُقيمين، إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المُختصة وأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة.

وناشد العنزي، الجميع الالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحـوادث، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، واستعمال وسائل التدفئة الصحية وعدم إشعال الفحم بالأماكن المغلقة، وعدم التجمهر حول الحـوادث.

ونوه إلى جاهزية غرفة القيادة والتحكم بالهيئة واستعداد 27 فرقة إسعافية وفرق الاستجابة النوعية وكذلك الفرق الإسعافية التطوعية؛ للاستجابة للتقلبات الجوية وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة في مختلف الظروف المناخية على مدار الساعة.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك، تواصل رفع جاهزيتها استعداداً لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة في ظل تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المُختصة اعتباراً من اليوم (الإثنين).