الهلال يتغلب على الاتحاد ويخطف صدارة الدوري السعودي

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تغلّب فريق الهلال السعودي على مستضيف فريق الاتحاد السعودي بنتيجة 4 – 3 ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي “روشن السعودي” للموسم 2023 – 2024 م.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، خلال مجريات الشوط الأول متعة وإثارة كبيرة بين الفريقين، حيث استطاع الاتحاد من افتتاح نتيجة اللقاء مبكراً عند الدقيقة “16” عن طريق البرازيلي رومارينهو ، لكن سرعان ما أحرز الهلال هدف التعادل عند الدقيقة “20” عن طريق الصربي ميتروفيتش، فيما عاد الاتحاد وفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول حتى سُجل الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني لصالح الاتحاد عند الدقيقة “38”، وعند الدقيقة 45+8 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث لينهي الشوط الأول لصالح فريقه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودخل الهلال الشوط الثاني بقوة بعد أن أجرى الهلال تبديلاً بخروج الاعب محمد كنو ودخول البرازيلي ميشال ديلغادو، حيث استطاع البرازيلي أن يُصنع الهدف الثاني للهلال الذي جاء عن طريق الصربي ميتروفيتش في الدقيقة “60”، وتمكن اللاعب ذاته أن يُحرز هدف التعادل والهاتريك لصالحه عند الدقيقة “65”، فيما سُجل هدف التقدم لصالح الهلال اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة “71”.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة مؤقتاً، في حين تجمد رصيد الاتحاد النقطي عند النقطة الـ12 بالمركز الثاني مؤقتاً.