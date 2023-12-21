الهلال يتغلب على ضيفه أبها بسباعية في الجولة 18 من الدوري السعودي

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تمكن فريق الهلال من تحقيق فوز كبير على حساب أبها، قوامه سبعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024″، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

أهداف الهلال السبعة سجلها لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عند الدقيقة 17، وأحرز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثاني أهداف الهلال عند الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال بالدقيقة 72، وشهدت الدقيقة 79 تسجيل الهدف الرابع للهلال عن طريق سيرجي سافيتش، وجاء الهدف الخامس بواسطة لاعب الوسط محمد كنو، في الدقيقة 82، وأحرز البرتغالي روبن نيفيز، الهدف السادس بالدقيقة 85، واستطاع سافيتش أن يسجل الهدف الثالث له والسابع للهلال في شباك أبها، في الدقيقة 96 والأخيرة من عمر اللقاء.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز الـ 16.